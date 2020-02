Coronavirus, nessuna restrizione: i tifosi della Juve potranno andare regolarmente a Lione

Coronavirus – Nessuna restrizione per i tifosi della Juventus che domani sera si recheranno a Lione per l’andata degli ottavi di Champions League. I supporters bianconeri provenienti da Torino potranno quindi spostarsi, e farlo in un’altra città di un altro paese europeo, nonostante i 3 contagiati presenti attualmente in Piemonte. Ecco la comunicazione sul sito ufficiale della Vecchia Signora.

“Un’informazione importante per tutti i tifosi che domani hanno in programma di assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League al Groupama Stadium di Lione. Le autorità francesi e l’Olympique Lyonnais comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fans bianconeri. Appuntamento dunque allo Stadio: fischio d’inizio del match alle 21!”.