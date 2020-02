Noto calciatore finisce nei guai: pubblica un video in cui deride un uomo asiatico per il coronavirus

E’ l’argomento principale da ormai un po’ di tempo: il coronavirus. Le vittime crescono a dismisura così come i contagiati. Il tema, quest’oggi, è legato a doppio filo con il calcio. Motivo? Un noto giocatore è finito sotto accusa per aver pubblicato, su Snapchat, un video in cui deride un uomo asiatico proprio per il coronavirus.

Stiamo parlano di Dele Alli, stella del Tottenham e della Nazionale inglese. A riportarlo è il Daily Star, il quale afferma che il calciatore – mentre indossa una mascherina – riprende alcune scene allegandogli didascalie ‘razziste’. E’ stato, per questo’, accusato di razzismo e derisione nei confronti della popolazione e delle gravi problematiche che sta portando.

Il calciatore si è successivamente scusato, spiegando che non era sua intenzione offendere nessuno. Ha rimosso immediatamente il video appena si è reso conto che avrebbe potuto arrecare offesa a qualcuno.