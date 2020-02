Espulsione Schouten, è polemica: “Il fallo su Barella fu valutato diversamente…”

Sotto nel punteggio (di due reti) e negli uomini, il secondo tempo del Bologna è decisamente in salita. Il Genoa sta conducendo per 2-0, all’intervallo, con le reti di Soumaoro e Sanabria. Felsinei anche in inferiorità numerica per l’espulsione nei confronti di Schouten. Entrataccia del centrocampista rossoblu ai danni di Behrami e iniziale giallo che è poi diventato rosso dopo consulto al Var.

Proprio l’intervento del calciatore rossoblu è stato messo a paragone con il fallo di Donati su Barella in un Lecce-Inter di qualche settimana fa. Anche lì per l’arbitro fu ammonizione e anche lì andò al Var, ma rimase della stessa idea, non espellendo il difensore giallorosso. C’è da dire, però, che la tipologia di fallo è praticamente identica e, così come è corretta l’espulsione qua, lo sarebbe stata anche in quel caso. Proprio per questo motivo non sono mancate le reazioni social sul caso, con alcuni utenti che hanno sollevato il problema. In alto qualche tweet in merito.