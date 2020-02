Fiorentina, Commisso: “Non sono venuto qui per vedere gli altri vincere. Futuro Chiesa? Ecco la verità…

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Dazn. Diversi gli argomenti affrontati, dal mercato al campionato attuale passando per il futuro di Chiesa e la questione stadio.

“Sono venuto per imparare, l’ho sempre detto. Presi Pradé, poi ho confermato Montella. Purtroppo le cose non sono andate per come dovevano, tra l’infortunio a Ribery e il cambio di allenatore. Continuo a ripetere: voglio fare investimenti, spero che mi facciano fare lo stadio. Non sono venuto in Italia, alla mia età, per vedere gli altri vincere e io perdere. Firenze è bellissima. Non credo ci siano città più belle di questa in Italia. Allo stesso tempo ci sono problemi, tipo fare lo stadio nuovo. Ci sono case e palazzi storici, non si può fare lo stadio accanto al Duomo. Se Chiesa parte a giugno? Non si sa. Ho mantenuto la mia promessa, la scorsa estate, non l’ho lasciato andare via. E poi non ho sentito mai, venire da me, a dirmi che c’era una richiesta per Chiesa. Si vedrà…”.