Gol Hateboer, Atalanta subito avanti contro il Valencia [VIDEO]

Gol Hateboer – Partenza sprint dell’Atalanta contro il Valencia. La Dea è passata subito il vantaggio, a San Siro, con la rete di Hans Hateboer su perfetto assist del Papu Gomez. La squadra di Gasperini ha iniziato forte e su ritmi altissimi, come sempre. Dopo una ghiotta occasione sprecata da Pasalic, i bergamaschi sono passati. Al minuto 16 la giocata dell’argentino sul limite sinistro dell’area di rigore e la palla dentro per Hateboer che ha anticipato l’intervento di Gaya, non perfetto nella circostanza. In basso il VIDEO.

LE CAVIAR DE GOMEZ POUR L’OUVERTURE DU SCORE DE HATEBOER !! #AtalantaVCF #AtalantaValencia pic.twitter.com/RqH5DINws2 — Le Football en VOD IV (@LeFootballenVO2) February 19, 2020