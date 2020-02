Haaland bomber umile: “So che devo migliorare ancora tanto, si è visto anche oggi”

“So che devo migliorare ancora tanto, si è visto anche oggi. Devo continuare a lavorare duro”. Nonostante la doppietta segnata al Psg nell’andata degli ottavi di finale di Champions League l’attaccante del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland non si accontenta della sua prestazione. “Non è mai sufficiente, mi sto trovando bene in questa competizione ma devo lavorare ancora – ha aggiunto il centravanti norvegese, autore di 10 gol in questa edizione della Champions League, ai microfoni di Sky Sport – Il secondo gol? Non ci ho pensato troppo, mi sono semplicemente goduto il momento. E’ bellissimo segnare una rete del genere”. Secondo Haaland però quella dei tedeschi non è stata la partita perfetta perché “abbiamo subito gol, avremmo dovuto tenere la porta inviolata – ha concluso – Dobbiamo lottare sotto questo aspetto, ora vediamo cosa succede nel ritorno”.