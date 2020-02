Inter-Milan 4-2, le pagelle di CalcioWeb: 4 salti in Padelli ma lo scudetto è più Vecino, Ibra sfida le leggi della gravità

Inter-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Un derby incredibile. Inter e Milan sono state protagoniste nel match valido per il campionato di Serie A, partita dai due volti, nel primo tempo dominio della squadra di Pioli mentre nella ripresa grande reazione per gli uomini di Antonio Conte. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-0, il protagonista è Ibrahimovic, lo svedese prima serve Rebic per il vantaggio e poi raddoppia con un colpo di testa. Sembra finita ma nella ripresa l’Inter cambia marcia ed in poco tempo ribalta il risultato, ci pensano Brozovic, Vecino e De Vrij a siglare il 3-2. Nel finale la chiude Lukaku per il definitivo 4-2, l’Inter vola in testa al campionato con la Juventus.

Inter-Milan, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2) –

Padelli voto 4: è una partita molto importante e sente la pressione, sbaglia chiaramente in occasione del gol di Rebic: 4 SALTI IN PADELLI.

Godin voto 6: partita dai due volti, inizia molto bene ed anche nella metà campo avversaria è pericoloso, commette qualche ingenuità: GODI…N A META’.

de Vrij voto 8.5: partita perfetta per il difensore che in difesa è un muro, poi segna i gol del 3-2: COSA VUOI DI PIU’ UN LUCANO?

Skriniar voto 7.5: quasi al livello del suo compagno di squadra, si conferma come uno dei migliori nel suo reparto: ROCCIA.

Candreva voto 7: pennella in occasione del gol di De Vrij, da quando c’è Conte è un altro calciatore: TRASFORMATO.

Vecino voto 8: quando conta c’è sempre, viene chiamato in causa da Conte e risponde con il gol del 2-2: L’HA RIPRESA DI NUOVO.

Brozovic voto 8.5: un centrocampista pazzesco tornato su altissimi livelli, fa girare il centrampo poi si inventa il gol dell’1-2: EPIC.

Barella voto 5,5: è l’uomo del centrocampo che soffre di più, l’ammonizione lo condiziona un pò nel secondo tempo: C’E E NON C’E’.

Young voto 5: partita di grande difficoltà per l’arrivo di gennaio, in sofferenza in entrambe le fasi: OLD.

Sanchez voto 6,5: assist, corsa e qualità. Non è ancora al cento per cento ma c’è e si sente: NINO MARAVILLA.

Lukaku voto 6.5: era uno dei calciatori più attesi, delude un pò ma in area si fa sempre sentire per fisicità, la chiude nel finale: ORSACCHIOTTO.

(dal 72 Erkisen 6.5: punizione alla Juninho che si stampa sull’incrocio).

(dall’80 Moses 6.5)

(dal 94′ Biraghi s.v.)

MILAN (4-4-1-1)

Donnarumma voto 6.5: non può nulla in occasione delle reti dell’Inter, resta in campo nonostante un piccolo infortunio: EROE.

Conti voto 5: è un lontano parente da quello ammirato con l’Atalanta, nel Milan non ha mai convinto: I CONTI NON TORNANO.

Kjaer voto 5: è il punto debole della difesa del Milan, continuamente in difficoltà: LUI KJAER CANTA RENATO ZERO.

Romagnoli voto 7: primo tempo praticamente perfetto, cala nella ripresa ma nei primi munuti ubriaca gli avversari: VECCHIA ROMAGNA.

Hernandez voto 6,5: si conferma con un terzino molto forte, non si ferma un attimo sulla fascia: PENDOLINO.

Castillejo voto 6: fa il massimo per le sue potenzialità e caratteristiche, peccato che non riesce ad essere decisivo: 6 POLITICO.

Kessie voto 6: muscoli e poca qualità ma è una caratteristiche ormai chiara per l’ex Atalanta: C’E DA DIRE KESSIE IMPEGNATO.

Bennacer voto 5: l’Empoli è un conto, il Milan un altro. Non riesce mai a cambiare passo, non si fa mai vedere: ANONIMO.

Rebic voto 7: si sta prendendo il Milan, ha finalmente l’occasione di dimostrare il suo valore, ancora in gol: RINATO.

Calhanoglu voto 6.5: inzia molto bene e va vicino al gol con un grande tiro, poi CALHA nel finale.

Ibrahimovic voto 8: non ci sono più aggettivi per definire lo svedese, prima serve Rebic poi raddoppia di testa: ETERNO.

(dall’80’ Leao s.v.)

(dall’81’ Paqueta s.v.)

(dall’84’ Bonaventura s.v.)