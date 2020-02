Il Manchester City sbanca Madrid ed ipoteca i quarti: il Real deve arrendersi

Non solo la Juventus in campo (i bianconeri hanno perso contro il Lione), si è giocato un altro match valido per gli ottavi di finale di Champions League. In campo Real Madrid e Manchester City, colpo grosso del club inglese che ipoteca la qualificazione ai quarti di finale. I Blancos riescono a passare in vantaggio, al 60′ è Isco a sbloccare il risultato. La squadra di Guardiola però non molla ed in pochi minuti riesce a ribaltare tutto. Prima arriva il pareggio di Gabriel Jesus, è de Bruyne su calcio di rigore a fissare sul definitivo 1-2. Espulso Sergio Ramos.