Napoli, Gattuso annuncia: “Infortunio Koulibaly? Stop lungo”. Poi ironizza sulla gara con il Barcellona

Il Napoli di Gennaro Gattuso aprirà la venticinquesima giornata di Serie A. I partenopei, infatti, saranno ospiti del Brescia. L’allenatore dei campani ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. Diversi i temi affrontati, a partire dall’assenza di Kalidou Koulibaly: “Koulibaly contro il Barcellona? Ha ancora dell’edema, preferisco fermarlo per 7-10 giorni e poi valutare anche lui stesso come si sente dal punto di vista fisico”. Sulle condizioni degli altri ha aggiunto: “Lozano non è al 100%, ma si è allenato. Con Allan tutto ok, l’avevo detto che non porto rancore, si è allenato bene, Milik sta meglio. Ghoulam? Sta dando continuità al lavoro, spero di vederlo come nelle ultime due settimane”.

Si passa poi all’avversario di domani, il Brescia di Diego Lopez: “Il Napoli con le piccole ha perso 20 punti. Domani sarà come a Cagliari, troveremo una squadra avvelenata. Ci sarà da battagliare come avversario anche come ambiente”. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? “Il bicchiere io ultimamente non lo vedo proprio”. Dualismo tra Meret e Ospina? “Io non faccio scelte aziendaliste“.

Davanti ad un bivio Gattuso non ha dubbi: “Europa League o battere il Barcellona, cosa firmerei? Europa League tutta la vita, significherebbe vincere tante partite. Non sono condizionato dalla sfida di martedì, penso solo a domani, poi leggo che loro sono in difficoltà. Allora se loro sono in difficoltà noi, ve lo dico in calabrese, simu muru muru cu spitali (siamo messi peggio)”.