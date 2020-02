“Non firmate autografi e niente foto con i tifosi”, il divieto ai giocatori per paura del Coronavirus

La paura per il Coronavirus dilaga. Anche il Bayern Monaco ha fatto delle raccomandazioni ai propri giocatori per evitare il contagio. I tedeschi hanno diffuso un comunicato ufficiale in cui invitano i calciatori a “non firmare autografi per il momento e di non essere disponibili per foto o selfie con i tifosi”. Il tutto sulla base delle raccomandazioni del Robert Koch Institute che è in costante contatto con il Prof. Dr. Roland Schmidt, direttore di medicina interna del dipartimento medico del Bayern. “Chiediamo la comprensione dei nostri fan e di tutti i visitatori dell’FC Bayern”, si legge nella nota.