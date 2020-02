Sacchi: “Eriksen? Sono diffidente, perché il Tottenham lo ha venduto? A me sembra strano”

Un top player europeo, Christian Eriksen, colpaccio del mercato invernale dell’Inter. Il centrocampista danese innalza la qualità a centrocampo della squadra di Conte e dell’intera Serie A. Ma c’è chi non è completamente convinto che sia così, o comunque nutre forti dubbi. E non stiamo parlando dell’ultimo arrivato, bensì di Arrigo Sacchi.

L’ex tecnico del grande Milan, in un’intervista a Gazzetta dello Sport, ha parlato del nuovo acquisto nerazzurro: “Verrebbe naturale – afferma – dire che Eriksen sarà il giocatore rivelazione, ma io che sono curioso e diffidente mi chiedo: perché il Tottenham lo ha venduto? A me sembra strano. Di sicuro lui ha qualità importanti e all’Inter può essere molto utile. Tuttavia, se devo scegliere un giocatore che può fare la differenza, dico Ibrahimovic. Mi sembra che, pur non facendo cose straordinarie, Ibra abbia dato coraggio ai compagni e personalità a tutta la squadra“.