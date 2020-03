Adebayor, entrata killer dell’attaccante: mossa di Kung Fu ed espulsione [VIDEO]

L’emergenza Coronavirus ha obbligato gran parte delle partite ad essere rinviate, non si è fermato però tutto il mondo dello sport. Si sono giocate sfide valide per la Copa Libertadores, ma più che i risultati spicca un episodio riguardante l’attaccante Adebayor. L’ex Arsenal è stato protagonista in negativo con un fallaccio nei confronti di un avversario, una mossa di Kung Fu. Inevitabile il provvedimento dell’arbitro, con il cartellino rosso. Il togolese si è poi scusato attraverso i social: “Triste dover lasciare il campo per un colpo alla Jackie Chan. Non era mia intenzione far male al mio avversario. E sono lieto che stia bene”. In basso ecco il video con il brutto fallo del calciatore.

Visualizza questo post su Instagram Mano o #Adebayor surtou 😂😂🤙⚽️STAR 10 Un post condiviso da Robim Alves (@canalstar10) in data: 12 Mar 2020 alle ore 9:36 PDT