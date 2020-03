Berlusconi, fuga da Coronavirus: si rifugia a Nizza per “sicurezza anti-contagio”

L’ex presidente del Milan e attuale numero uno del Monza, Sivlio Berlusconi, non si trova in Italia. Così come riportato da ‘La Stampa’, infatti, si è spostato a Nizza, nella residenza della figlia Marina a ​​​​​Châteauneuf-de-Grasse (Valbonne) per l’emergenza Coronavirus.

“I medici – si legge – hanno prescritto al leader in via cautelativa di ‘stare in sicurezza anti-contagio‘, come ha raccontato nei giorni scorsi Antonio Tajani, vice presidente del partito. Con Berlusconi c’è anche c’è Marta Fascina, deputata trentenne nata a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e residente a Portici, nel napoletano, che da qualche tempo gli è molto vicina”.