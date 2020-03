“Chi pensa di avvantaggiarsi con gli allenamenti, non so cosa abbia in mente”, che frecciate ai presidenti

Sono ore calde anche per il mondo del calcio, l’emergenza Coronavirus ha creato un vero e proprio caos sia sulla ripresa del campionato (anche degli allenamenti) che per vari aspetti dal punto di vista economico. Adesso sono arrivate indicazioni in un”intervista doppia a ‘Il Corriere dello Sport’.

Parla Tommasi: “non so quando si tornerà a lavorare, mi auguro presto perché il calcio è un termometro della società. Difficile dire la data della ripresa, mi sembra giusto dire che non si riprenderà fino ad una certa data”.

SUGLI ALLENAMENTI – “Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente. Allenarsi adesso, due mesi prima della ripresa del campionato, però non ha senso. Ed è pure pericoloso. In Spagna ci sono decine di calciatori positivi, mentre in Italia magari non tutti hanno fatto il test e ci sono più asintomatici di quelli che si pensa. Lotito forse avrà buoni informatori e saprà davvero quando ricomincerà il campionato. La curva dei contagi non dà tregua, il rinvio dell’Europeo permetterà di concludere i campionati”.

Sul fronte stipendi parla l’Avvocato Grassani. “Le società quanto i tesserati non sono più tenuti a rispettare l’obbligazione”. Quindi possono sospendere i pagamenti degli stipendi? “Teoricamente sì, diversi presidenti hanno già attivato gli uffici legali per trovare una strada che eviti il collasso generale. Non si tratta di voler risparmiare o speculare, ma di salvaguardare il rischio d’impresa”.

Sui calciatori in prestito o svincolati dopo il 30 giugno: “continuano a giocare per il club che li ha tesserati nella stagione 19/20. Con gli emolumenti stabiliti. Non cambia nulla. Vale anche per gli allenatori e per i direttori sportivi. Ma serve un accordo prima”.