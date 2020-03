Coronavirus, aumenta il numero dei contagiati e dei morti [DETTAGLI]

E’ appena uscito il bollettino sull’emergenza Coronavirus. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione in Italia, colpita pesantemente dall’epidemia. Secondo quanto riporta MeteoWeb, oggi abbiamo avuto 743 morti, ma anche 894 guariti. Il dato dei nuovi contagiati giornalieri è di 5.222, in lieve aumento rispetto a ieri ma in netto calo rispetto a due e tre giorni fa, in coerenza con una curva dell’epidemia ormai discendente.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

69.176 contagiati



6.820 morti

8.326 guariti

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia negli ultimi 11 giorni con la differenza rispetto al giorno precedente: