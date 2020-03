Coronavirus, Bruno Longhi: “Non sappiamo quando riprenderemo a vivere, figuratevi quando ripartirà il campionato”

L’emergenza Coronavirus sta condizionando la vita degli italiani e di conseguenza anche il calcio. Parlare della ripresa dei campionati sembra pura utopia. A pensarla così è anche il giornalista Bruno Longhi. Queste le sue parole a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Non sappiamo quando riprenderemo a vivere, figurati se sappiamo quando ripartirà il campionato. Il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti, come dice Sacchi. Non si può ipotizzare una ripresa, è anomalo. Ha ragione Ulivieri nel dire che non possiamo mettere dei paletti e fissare delle date, bisogna navigare a vista. Ripartenza campionato il 1 giugno con Coppe europee dal 15 luglio al 30 luglio? Se si vuole portare a termine la stagione bisogna trovare un incastro. Perché tutto avvenga è necessario che funzionino tutti i campionati. Dobbiamo vedere come si risolverà questa situazione a livello mondiale”.