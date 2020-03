Coronavirus, presidente chiede di tornare ad allenarsi: “Se diamo esercizi da svolgere a casa, non li fanno!”

George Becali, presidente della Steaua Bucarest, è noto per le sue uscite. Numero uno vulcanico, lo ha dimostrato anche in occasione dello stop per il Coronavirus. In Romania si prendono precauzioni, ma Becali pensa ai calciatori e spiega che il lavoro a casa non sarebbe rispettato. Dunque, come riporta O Jogo, si torna sul campo. Queste le dichiarazioni del presidente della Steaua: “Non ci stiamo allenando, ma torneremo a farlo. La legge dice che bisogna mantenere un metro di distanza e che non ci possono essere più di cinquanta persone nello stesso spazio. Il che significa che i giocatori non potranno entrare nello spogliatoio, ma potranno fare esercizi in campo. Se gli diamo piani di allenamento da svolgere a casa, i giocatori non li seguiranno. E come fanno a fare esercizi in appartamenti di venti metri quadri? Non ci alleneremo con il pallone perchè richiede contatto, quindi sarà solo allenamento fisico. I giocatori capiranno la scelta e a fine sessione andranno subito via. E ognuno si farà la doccia a casa sua”.