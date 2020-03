Europa League, la Roma non parte per Siviglia: il comunicato del club, il Getafe non andrà a San Siro

Emergenza Coronavirus in Europa League. A forte rischio rinvio le partite delle due italiane impegnate nella seconda competizione europea per club: Inter e Roma. Nel caso dei nerazzurri è stato il Getafe, avversario negli ottavi, ad annunciare che non si sposterà per giocare la partita a causa del blocco dei voli. Nel secondo caso, quello dei giallorossi, è stata la Roma a twittare il messaggio: “La Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA”. La palla passa adesso all’organo amministrativo europeo. In caso di mancato rinvio delle partite potrebbe essere decretato lo 0-3 a tavolino per Getafe e Roma.