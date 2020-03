Guardiola e Messi, battaglia al Coronavirus: allenatore e attaccante donano un milione di euro

Pep Guardiola e Leo Messi hanno contribuito fattivamente alla lotta contro il Coronavirus. L’allenatore del Manchester City e l’attaccante del Barcellona hanno effettuato una donazione di un milione di euro. Il primo per aiutare a comprare forniture e attrezzature mediche che al momento mancano nei centri sanitari della città catalana. Parte del milione di euro verrà usato per produrre ventilatori polmonari e tute protettive nella regione natia di Guardiola. Mentre la Pulce ha effettuato una donazione a favore dell’ospedale di Barcellona. Non è stata fornita la cifra ma secondo la stampa anche il capitano blaugrana ha donato appunto un milione di euro.