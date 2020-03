“Tra i successi recenti della Nazionale ricordo con piacere la vittoria in Sudafrica ma anche Euro 2012. Curiosamente ho guardato la finale in Italia con degli amici italiani. Mi ricordo che la presero bene la sconfitta”. A parlare così è il c.t. della Spagna Luis Enrique, che racconta come visse l’ultimo successo delle Furie Rosse: la vittoria degli Europei del 2012 in finale contro gli azzurri.