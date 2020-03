Lutto nel mondo del calcio: “morto uno dei 10 migliori portieri della storia” [NOME e DETTAGLI]

Nuovo lutto nel mondo del calcio. E’ morto Amadeo Carrizo, è stato uno dei portieri argentini più forti di tutti i tempi, in particolar modo con la maglia del River Plate. E’ entrato nella storia del club dopo aver vinto ben sette campionati. E’ stato definito come uno dei 10 migliori portieri della storia del calcio e omaggiò anche il Grande Torino. Partecipò al campionato del mondo 1958 e fu uno dei protagonisti del primo grande titolo internazionale dell’Argentina, la Taça das Nações del 1964 in Brasile. I tornei vinti nella sua carriera furono nel 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 e 1957. L’ultima esperienza da calciatore è stata con i Millonarios fino alla fine degli anni ’70.