“Penso che Pogba tornerà alla Juventus”, la rivelazione di un ex bianconero sul francese

Sin da quando è andato via dalla Juventus, il suo nome è rimasto comunque sempre legato ai bianconeri per un possibile ritorno. Ad ogni sessione di mercato, Paul Pogba è stato accostato alla Vecchia Signora. Adesso, da un po’ di tempo, anche fuori dalle normali finestre delle trattative.

Ad alimentare ciò che dalle parti di Torino viene visto come un sogno è un ex calciatore bianconero, Momo Sissoko, che ai microfoni del Daily Mail si sbilancia: “Penso che Pogba tornerà alla Juventus, tutto suggerisce che lascerà Manchester e la Premier League. La Juventus è il club che conosce, dove è amato e rispettato incondizionatamente. Le parole di Klopp sui bianconeri di qualche settimana fa? Ha detto la verità: non è un singolo periodo che definisce la forza di un club. La squadra bianconera ha giocatori unici e penso che la migliore finale possa essere Liverpool-Juventus: due società uniche nella mentalità, nella forza del giocatore e nella storia del calcio”.