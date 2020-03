Il Premier Conte annuncia: “Tutta l’Italia sarà ‘chiusa’. I campionati si fermano”

Annuncio importante del Premier Giuseppe Conte in merito all’emergenza Coronavirus: tutta l’Italia sarà ‘chiusa’, estese le restrizioni di Lombardia e province all’intera penisola. “Non c’è più tempo“, ha dichiarato a Palazzo Chigi. A breve verrà varato il nuovo decreto.

“I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante delle persone in terapia intensiva e purtroppo delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate ora: dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a queste norme più stringenti”.

“Gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute. Le misure sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale stasera, entrano in vigore domattina. Portiamo la sospensione dell‘attività didattiche sino al 3 aprile su tutta la penisola isole comprese. Saranno altresì sospese le manifestazioni sportive, con buona pace dei tifosi a cui chiedo un ulteriore sforzo”.

Il capo dello Stato, dunque, ha anticipato la decisione che sarebbe uscita fuori dal Consiglio Federale di domani: i campionati italiani professionistici si fermano fino al 3 aprile.