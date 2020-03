Psg-Dortmund, Neymar sfotte Haaland dopo il gol [VIDEO]

Serata di emozioni in Champions League nonostante l’emergenza Coronavirus. Clamorosa eliminazione del Liverpool contro l’Atletico Madrid, mentre il Psg è riuscito a ribaltare il Borussia Dortmund. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 e si è giocata a porte chiuse. Le reti sono state realizzate da Neymar e Bernat, tutte nel primo tempo. Nel mirino è finito l’attaccante ex Barcellona. Sta circolando infatti il video dell’esultanza dopo la prima marcatura, il brasiliano ha imitato l’esultanza dell’avversario Haaland. In basso il video.

NEYMAR IMITANDO A COMEMORAÇÃO DO Håland HAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/2GJsUaD7qN — out of context Neymar (@ContextNeymar_) March 11, 2020