“Se perdete il titolo è colpa di questi due cretini”, van Persie racconta lo sfogo di Sir Alex Ferguson

E’ stato uno degli allenatori più vincenti di sempre. Sir Alex Ferguson è considerato un maestro, ma nella carriera del tecnico scozzese non sono mancati episodi particolari e controversi. Uno sfogo, in particolare, risale alla stagione 2012-2013 quando il Manchester United lottava per la Premier League. A raccontarlo è stato Robin van Persie, che di quella squadra faceva parte, intervistato da ‘SoFoot’: “Molti allenatori non avrebbero fatto drammi. Ferguson, invece, si infiammò. Due giocatori dopo la sconfitta uscirono a festeggiare. Il giorno dopo aveva appeso in tutto lo spogliatoio le foto della loro nottata in giro. E disse ‘Ok ragazzi, se non vinciamo il titolo è per colpa di questi due cretini che hanno deciso di uscire. D’ora in poi, se vedo un giocatore uscire prima che il trofeo sia sollevato, sarà messo fuori rosa e ceduto’. Le foto erano diverse, ora per ora, come a sottolineare l’intento della loro stupidità. Dopo il discorso, ci allenammo. Le due sedute più dure della mia vita. Era un’occasione ideale per una sfuriata e Sir Alex non la mancò”. Ferguson si spaventò per quanto successo nella stagione precedente, con il suo United che si fece mangiare 8 punti di vantaggio dal City nelle giornate finali della Premier League. Per fortuna dei due calciatori incriminati, il Manchester United portò a casa il titolo.