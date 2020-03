Serie C, la proposta affascinante lanciata dalla Triestina

La situazione economica in Serie C, è evidente, non è rosea per tutti. Molti i club che soffrono le poche entrate, che non riescono a far quadrare i conti. E che dopo mesi di sofferenza finiscono per fallire. Succede da tempo. E il Coronavirus non c’entra. Quello purtroppo, ma non lo potremo sapere ora, non farà altro che aggravare la situazione. E Catania (questione già complessa) e Casertana ne sono i primi esempi.

E così, l’amministratore unico della Triestina, Mauro Milanese, ha deciso di lanciare una proposta affascinante ed innovativa in relazione alla terza serie: “Ci sono due strade per uscire dalle difficoltà economiche strutturali delle società di terza serie – spiega al giornale ‘Il Piccolo’ – La prima è quella dell’intervento pubblico attraverso la defiscalizzazione che già si sta percorrendo da mesi, ma mi sembra lunga e di non semplice soluzione. La seconda è costituire una Serie C d’Elite alla quale partecipano le prime sei-sette della classifica di ogni singolo girone della prossima stagione. Un torneo vendibile meglio a tv e sponsor, uno spettacolo più appetibile con tutte le grandi piazze coinvolte in modo tale da raccogliere nuove risorse. Insomma, tutte le società che investono milioni, avrebbero 4 promozioni a disposizioni e le realtà più piccole per bacino diventerebbero la palestra dei nostri giovani e con prestiti e premi di valorizzazione avrebbero grandi vantaggi”.