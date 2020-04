L’allenamento in quarantena del calciatore dell’Inter è a luci rosse [VIDEO]

I calciatori continuano ad allenarsi in casa a causa dell’obbligo di quarantena imposto per l’emergenza Coronavirus. E’ stato inviato, infatti il protocollo per la ripresa degli allenamenti, l’intenzione è quella di portare a termine la stagione ed assegnare tutti gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Sul web sta circolando un allenamento a… luci rosse. Il protagonista è il calciatore dell’Inter Antonio Candreva, il centrocampista in compagnia della moglie Luna Allegra. Entrambi si confermano in grande forma, la stessa coppia ha definito gli esercizi vietati ai minori di 18 anni. Candreva fa lo squat, ma invece del bilanciere il peso è rappresentato proprio dalla bella Luna Allegra… In basso ecco il video dell’allenamento.