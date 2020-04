Bologna: “in squadra c’è un dilemma”, l’analisi sulla rosa di Mihajlovic

La stagione fino al momento in casa Bologna è stata altalenante, sono arrivate ottime prestazioni ma anche qualche passo falso a sorpresa. Le qualità della rosa sono importanti ed in più in panchina c’è un allenatore di sicuro livello: Sinisa Mihajlovic. Analizzando la rosa del club rossoblu, la Gazzetta dello Sport mette in primo piano il dilemma Skov Olsen.

Il danese è un calciatore di sicuro talento ed è arrivato in Italia con grandi aspettative, la considerazione era molto alta, anche dagli addetti ai lavori. L’impatto però non è stato eccezionale, il calciatore ha giocato poco e anche quando è stato chiamato in causa non ha entusiasmato. Ha trovato difficoltà di adattamento ed in più la concorrenza nel suo ruolo è altissima. Su di lui era forte l’interesse di big in Germania ed Inghilterra, ma alla fine ha preferito l’Italia.

Mihajlovic e Bigon credono molto nelle qualità del centrocampista, ed il tecnico serbo non ha intenzione di bocciarlo nonostante qualche passaggio a vuoto. Proverà ad essere protagonista nelle ultime partite del campionato, in caso di ripresa della stagione.