Calciomercato, la bomba di Moggi: “Icardi? Dicono che andrà al Milan…”

C’è ancora incertezza sulla ripresa della Serie A, anche se vige cauto ottimismo, ma già qualcuno pensa al mercato. Seppur manchi ancora un po alla riapertura, rischiando tra l’altro di essere rivoluzionato da questa situazione, non mancano le solite indiscrezioni. Come quella che ha lanciato l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi a Canale 21. “Icardi? Sarebbe molto più idoneo per il Napoli, ma dicono che andrà al Milan“, riporta calciomercato.com. Qui, però, più che di indiscrezione si tratterebbe di vera e propria bomba, con l’attaccante argentino che passerebbe da una squadra all’altra di Milano.