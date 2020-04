Calciomercato, Lazio e Inter tentano il colpo grosso. Il Parma pensa in grande, offerta del Psg al Milan

Il calciomercato non si ferma mai ed anche in un momento così delicato per il paese le dirigenze continuano a muoversi per rinforzare le rose per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative, in particolar modo la Lazio prova il colpo in grado di fare la differenza.

LAZIO – Il club biancoceleste punta veramente in alto. Il nome non è più un mistero ed è quello di Mario Gotze. L’ostacolo più importante è quello dell’ingaggio, ma Lotito e Tare preparano l’assalto.

POGBA – Il futuro di Paul Pogba è lontano dal Manchester United. Non solo Real Madrid e Juventus, sul francese è forte l’interesse dell’Inter che potrebbe mettere sul piatto una cifra consistente.

THEO – Il terzino del Milan è stato sicuramente uno dei migliori della stagione dei rossoneri. Tanto da aver attirato l’attenzione del Psg, pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro.

PARMA – Daniele Faggiano, ha ribadito l’interesse per Sebastian Giovinco .“L’idea c’è stata visto che ho parlato con chi lo segue e con il ragazzo a gennaio, perché se fosse andato via Gervinho dovevamo cautelarci. Il ragazzo sarebbe stato entusiasta dell’idea, ma dobbiamo guardare a tante cose, sia economiche che di lista”, ha detto a ParmaLive.com. Su Piatek: “A gennaio abbiamo parlato, ma non era semplice, c’erano tante squadre che potevano permettersi il suo ingaggio. A noi dovevano dare più di una mano per l’ingaggio”.

NAPOLI – Stando a L’Arena, il club di De Laurentiis avrebbe messo sul piatto una proposta da 28 milioni di euro cash, senza contropartite tecniche per il difensore Kumbulla, seguito anche dal Lipsia.