Calciomercato, scambi Juve-Roma e Milan-Genoa. L’Atalanta trova il sostituto di Castagne

Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul fronte calciomercato, notizie veramente importanti che riguardano le big. Le medie e le piccole non stanno a guardare, l’intenzione è anticipare i tempi per la prossima stagione. Pochi i soldi a disposizione considerando anche l’emergenza Coronavirus, previsti quindi tanti scambi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

NAPOLI – Il club azzurro prepara diverse mosse. Ecco tutti i nomi seguiti per la prossima stagione: Sarr, Vertonghen, Koch, Karsdorp.

GLI SCAMBI – Manovre in corso tra Juventus e Roma. Le due squadre preparano uno scambio che avrebbe del clamoroso: potrebbero cambiare maglia Mandragora e Cristante. Altri movimenti per i giallorossi: per l’attacco idee Pedro e Jesus Corona del Porto. Secondo il Mundo Deportivo i bianconeri si sarebbero messi in fila per Ousmane Dembele. Preparano uno scambio anche Genoa e Milan: Ghiglione per Laxalt.

ESTERO – Il Bayern Monaco vorrebbe ingaggiare Kai Havertz, giovane talento del Bayer Leverkusen. La valutazione è però di 100 milioni di euro.

ATALANTA – Individuato l’erede di Castagne. Si tratta di Joakim Maehle, il 22enne danese terzino destro del Genk.