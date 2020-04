Cessione Roma, Corriere dello Sport: “Friedkin frena, Pallotta cerca nuovi soci”

Cessione Roma – E’ sempre caldo l’asse legato al passaggio di proprietà in casa giallorossa. Era praticamente tutto pronto, ma l’arrivo del Coronavirus ha stravolto i piani e cambiato qualche carta in tavola. Ciò che poteva sembrare certo fino a qualche settimana fa, ora non lo è più.

“In attesa di conoscere le intenzioni di Friedkin – si legge sul Corriere dello Sport – Pallotta cerca nuovi soci per andare avanti alla guida della Roma. Alcuni partner gli hanno già comunicato che hanno intenzione di uscire e non procederanno all’aumento di capitale. Friedkin in queste ore ha frenato nella trattativa, ha interrotto le comunicazioni con Pallotta e con Roma, ma non è uscito completamente dal deal. Se dovesse preparare la nuova offerta sarebbe sicuramente al ribasso. Si parla di 500 milioni, cifra ben distante dai 710 che erano stati pattuiti alla fine di dicembre scorso. Pallotta, che fino a dicembre era convinto di poter lasciare la Roma con una plusvalenza, ora sarebbe disposto anche a uscire alla pari, o rimettendoci poco, ma non con una minusvalenza importante”.