Coronavirus, oggi nuovo record di tamponi: positivo solo il 7% su 53.870 test. Lockdown fino a maggio

E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus, ecco tutti i dettagli che riguardano nuovi contagiati, morti e guariti. Nel frattempo arriva la proroga dal 14 aprile al 3 maggio del “lockdown”. Ma ci sarebbero alcune novità: potrebbe ripartire il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, potrebbero riaprire le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza.

Oggi ci sono stati altri 570 morti, ma ben 1.985 guariti con una stabilizzazione della cifra ormai da tre giorni su duemila guariti al giorno. Abbiamo avuto anche 3.951 nuovi contagiati, ma questo lato va letto in modo relativo al numero di tamponi effettuati. Oggi è stato battuto il nuovo record giornaliero con 53.870 tamponi, e appena il 7,3% è risultato positivo a fronte di una stragrande maggioranza di negatività, a dimostrazione che l’epidemia non stia più circolando in modo diffuso sul territorio nazionale.

l bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

147.577 contagiati



18.849 morti

30.455 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 98.273, così suddivise:

28.242 ricoverate in ospedale ( 29% )

( ) 3.497 ricoverate in terapia intensiva ( 3% )

( ) 66.534 in isolamento domiciliare (68%)

Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: