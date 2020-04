Cristiano Ronaldo, il compagno di squadra: “vuole tornare al Real Madrid”

Continuano a circolare clamorose voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus attende notizie sulla ripresa del campionato e dovrebbe tornare in Italia dopo Pasqua. A tenere banco in queste ore è il futuro del portoghese, le notizie dall’Italia e dall’estero non escludono completamente l’addio del calciatore al club bianconero.

Adesso sono arrivate nuove importanti rivelazioni da parte del compagno di nazionale Josè Fonte, il difensore del Lille ha dichiarato a TalkSport: “So che ama Madrid, questa è una cosa certa. Ed è chiaro che ami anche il Real Madrid, è uno dei club più importanti al mondo, se non quello più importante. Lì ha anche tantissimi amici, ha sempre lasciato una porta aperta. Per questo motivo non sarei sorpreso se dovesse fare ritorno al Real Madrid”.