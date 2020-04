Galliani ci riprova: “Serie A in cinque mesi con due gironi, playoff e playout”. Ecco come sarebbe

La proposta di Adriano Galliani. Il calcio si sta adoperando per provare a completare la stagione con il ritorno in campo, al momento però c’è grande incertezza. Il dirigente del Monza ha affrontato la situazione in un’intervista riportata a ‘Il Giornale’. “Serve il parere della comunità scientifica e l’ok del Governo, sono d’accordo sulla scelta di riprendere il calcio in modalità scaglionata. Mi sono letto il protocollo per gli allenamenti, è inaccessibile per club di Serie B e Serie C, è molto costoso. La prima data utile per la ripresa dei campionato sembrerebbe quella del mese di giugno, a porte chiuse”.

“Si potrebbe terminare con calma la stagione 2019-20, anche oltre settembre, e ripartire nel 2021 con la nuova stagione. La soluzione potrebbe essere quella di dividere la Serie A in due gironi da dieci squadre con le prime otto o le prime quattro che si sfidano ai play off per lo scudetto, facendo durare la stagione solo cinque mesi. Nel 2022 ci saranno i Mondiali in Qatar da novembre a dicembre, possiamo allinearci tornando poi al classico svolgimento della stagione tra agosto e maggio”.

Una proposta che l’ad del Monza aveva già portato avanti qualche settimana fa e su cui la redazione di CalcioWeb, in seguito alle parole di Gravina a ‘Repubblica’, aveva approfondito l’argomento. Come potrebbe svolgersi la stagione in cinque mesi con due gironi e playoff e playout. Ecco l’approfondimento.