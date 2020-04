Gol no look al volo: la splendida prodezza del bambino fa il giro del web [VIDEO]

Si dice spesso che a modellare la tecnica di un calciatore (che, sia chiaro, ce l’ha già nel DNA ma può migliorarla) sia… la strada. Non particolari regole, non particolari sedute forzate. No. Il gioco di strada, libero da particolari situazioni legati a pressioni, risultati e quant’altro. Non per niente in Brasile, o comunque in generale in Sud America, dove il gioco di strada la fa da padrone, la tecnica eccelle. Supera i limiti. Straborda. Magari i brasiliani, da grandi, non saranno dei fenomeni in difesa, in fisicità, ma in quanto a tecnica ne hanno da insegnare. E non per niente si dice che il Brasile sia la patria del calcio.

Sin da piccoli, come dicevamo. Come dimostra un VIDEO che circola su web e social da qualche ora. Dura qualche secondo e ritrae una partitella di strada tra bambini. Uno di loro, dopo aver ricevuto palla, appoggia il pallone in rete, di spalle, guardando da tutt’altra parte. Il classico no look. A stupire è la naturalezza con cui riesce a far sembrare il gesto semplicissimo. Ma semplice, in realtà, non lo è affatto. Di seguito il VIDEO in questione.