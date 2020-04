“Insultò i compagni per 90’. Loro erano spaventati e io ridevo”: il retroscena su Ibrahimovic

Di personalità ne ha da vendere, lo conosciamo bene Zlatan Ibrahimovic. Ma forse non sapevamo che insultasse i compagni di squadra durante le partite. A svelarlo è stato il difensore dei San Jose Earthquakes Florian Jungwirth, che su Twitter ha risposto ad alcune domande degli utenti sullo svedese: “Penso sia stato nel 2018 quando abbiamo giocato per la prima volta a Stanford contro Zlatan, ha realmente insultato tutti i sui compagni di squadra. Ha urlato contro tutti per 90’, è stato semplicemente divertente. I compagni erano spaventati da lui ed io ridevo perché sembravano dei bambini piccoli. Era come se pensassero ‘Papà, posso avere qualcosa da te?’. Contro di noi invece non disse nulla. Devi sempre studiare i tuoi avversari e alcuni devi anche provocarli perché forse hanno meno temperamento. Contro Ibra non puoi farlo, è esattamente ciò che vuole lui. Contro Zlatan non puoi vincere“.