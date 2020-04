Johan Djourou, dall’Arsenal al licenziamento del Sion fino alla scena “hot” con la moglie sul grande schermo

Johan Danon Gbadjere Djourou a 13 anni entra a far parte delle giovanili del Payerne. Nel 2002 passa all’Étoile Carouge, club di seconda divisione svizzera, dove inizia la sua carriera professionistica giocando come centrocampista, ed alcuni mesi dopo firma un contratto con le giovanili dell’Arsenal. Vi rimarrà fino al 2012, con una breve parentesi al Birmingham. Passa poi in Germania con le maglie di Hannover e Amburgo. Poi in Turchia con l’Antalyaspor. Breve passaggio in Italia con la SPAL. Ultima esperienza con il Sion, squadra svizzera dalla quale è stato licenziato per aver rifiutato la proposta del salario minimo per il Coronavirus.

Qualche anno fa l’ex difensore dell’Arsenal ha dimostrato di avere una forte interesse per il cinema e insieme agli ex compagni Louis Saha e Bacary Sagna si è divertito a finanziarie e produrre il film “Nola Circus”: pellicola che racconta la storia della rivalità di due barbieri di New Orleans. La grande passione di Djourou per il grande schermo lo ha travolto a tal punto da interpretare lui stesso una delle scene più piccanti della pellicola.

“Ho girato la scena con mia moglie Emilie. E’ stata una buona occasione per recitare nel film e la cosa mi ha molto divertito”, ha spiegato. Nella scena si vede il giocatore alzarsi dal letto dopo una notte di sesso sfrenato passata con la sua compagna. Un frammento in cui indossa una maxi parrucca. Tra i produttori di “Nola Circus” figurano anche l’ex difensore della Lazio Michael Ciani, diversi giocatori della NBA e altri atleti di diverse discipline. L’obiettivo è anche quello di raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sul lavoro che svolgono diverse fondazioni e associazioni umanitarie.