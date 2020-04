Lucarelli e la chiamata di Buffon: “Tutto bene, sono in mezzo ai ranocchi. Ma in realtà…”

L’ex attaccante Cristiano Lucarelli, attuale allenatore del Catania, si è raccontato ai microfoni di calciomercato.com. Diversi i passaggi interessanti, legati soprattutto al passato. Come ad esempio l’aneddoto su Buffon. “Una volta, con l’Under 21, non si è presentato al raduno di Cesare Maldini, previsto per le 12. Le 13, le 14, le 14.30, non arrivava, eravamo preoccupati. Alla fine sono riuscito a mettermi in contatto con lui e gli chiesi: ‘Dove sei? Ti stiamo aspettando!’. Lui mi rispose: ‘Tutto bene, sono in mezzo ai ranocchi. Non mi sono fatto niente, è una stupidaggine’. Aveva fatto un incidente ed era finito in uno stagno. In realtà il giorno dopo abbiamo visto le foto dell’auto, completamente distrutta. Rischiò di farsi male”.

Poi gli allenatori della sua carriera. Uno, in particolare, il suo ‘preferito’: “Dico 51% Mazzarri, 49% tutti gli altri. Quando hai la fortuna di avere degli allenatori bravi…io ho avuto quella fortuna, ho avuto Lippi, Donandoni, Lucescu, Ranieri, Mazzarri, Mazzone, Mondonico. Da tutti loro ho cercato di prendere il meglio e togliere quello che non mi piaceva. Quello che mi ‘ha fatto venire la voglia’ di allenare è stato Mazzarri. Nell’ultimo anno di Napoli mi ha dato un po’ di spazio, in una squadra che aveva Lavezzi, Cavani, Vargas, Hamsik. Mi ha dato tanta fiducia. Da calciatore mi dicevano tutti che ero un allenatore in campo, per questo è stato semplice scegliere cosa fare una volta che ho appeso gli scarpini”.