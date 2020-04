Matuidi, disavventura social: hackerato il profilo Instagram

“Il mio account è stato hackerato questo pomeriggio per qualche ora. Scusate per l’inconveniente” . E’ quanto si legge in una Instagram Story sul profilo ufficiale di Blaise Matuidi. Disavventura social, dunque, per il centrocampista della Juventus, il cui account è stato vittima di un attacco hacker. Conseguenze non gravi, per fortuna, con la pubblicazione di qualche video inedito e particolare e la spiegazione che “è stato fatto tutto per divertimento, l’account tornerà”. Tutto cancellato. Il calciatore si è riappropriato del suo profilo.