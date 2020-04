Moratti ricorda Gazzoni: “Calciopoli ci ha unito, lui ha pagato più di tutti…”

Nel ricordare l’ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara, scomparso due giorni fa, l’ex patron dell’Inter Massimo Moratti fa anche riferimento a Calciopoli: “Quella vicenda ci ha unito – ha detto al Corriere di Bologna – Lui l’ha pagata più di tutti, anche se, va detto, non ha mai avuto un atteggiamento vendicativo nei confronti di chi l’aveva danneggiato. Era solo molto arrabbiato per quello che la sua società aveva subito. Ha combattuto tanto per difendere le ragioni del suo Bologna. Parliamo comunque di una bellissima persona, umanamente molto aperta, quindi il rapporto tra di noi era molto facile, amichevole”.