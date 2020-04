Pogba racconta: “Quando litigammo in allenamento. ‘Ci vediamo negli spogliatoi”, poi il colpo di scena

Due calciatori talentuosi, tra i migliori in circolazione nelle giovanili del Manchester United. Uno ha mantenuto le attese, tornando dove è cresciuto dopo essere diventato grande, l’altro è rimasto invece un’eterna promessa. Il primo si chiama Paul Pogba, il secondo Ravel Morrison, che ha girovagato l’Europa (passato anche dalla Lazio) con l’etichetta di incompiuto e si trova adesso in Championship. E’ il francese a raccontare Morrison in un’intervista alla radio ufficiale del club.

“Eravamo in allenamento – riporta il Corriere dello Sport – tutti sapevano quanto Ravel fosse bravo. Dribblava i giocatori, ma non me: gli rubai palla e si arrabbiò. Mi diede un calcio, io non risposi subito perché non parlavo inglese. Poi l’ho distrutto prendendogli ancora il pallone. Iniziò ad inveirmi contro in inglese, io gli risposi in francese con ‘ci vediamo nello spogliatoio’. È venuto da me, mi ha abbracciato e da lì in poi ci siamo avvicinati. È una storia strana e divertente, ora siamo molto amici”.