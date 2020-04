Serie A, la situazione dopo l’annuncio della fase 2: slitta tutto a metà giugno, le ipotesi di calendario

Il Coronavirus ha bloccato il mondo ed ha fermato da mesi il sistema calcio. Nella conferenza sulla fase 2 il Premier Giuseppe Conte ha parlato anche del campionato di Serie A, senza però sbilanciarsi su una possibile ripresa. Ovvio, prima ci sarà da vedere come evolverà il contagio in queste settimane. Quel che è certo è che dal 4 maggio gli atleti, in forma individuale, potranno riprendere ad allenarsi, mentre il 18 maggio si dovrebbe ricominciare, salvo dietrofront, ad allenarsi anche in collettivo. Poco dopo le parole di Conte sono arrivate quelle del Ministro Spadafora che ha ribadito come ci sia ancora una situazione di incertezza totale e che i campionati riprenderanno se, e solo se, ci sarà un protocollo di sicurezza e di protezione valido e preciso cosa che, a suo dire, non è quello che è arrivato sul suo tavolo negli scorsi giorni. Dunque anche il governo è scettico sulla ripresa della Serie A. L’impressione è che una soluzione sia ancora lontana dall’essere trovata. Le prossime settimane saranno decisive non solo per l’Italia ma anche per il calcio nostrano. Si era parlato in passato di inizio maggio, previsione rivelatasi troppo ottimistica. Poi si era posticipata tale ipotesi alla fine dello stesso mese. A questo punto salta anche questa soluzione. Ipotizzando la ripresa degli allenamenti di squadra dal 18 maggio, infatti, servirebbero almeno tre settimane per riacquisire la forma necessaria, forse anche un mese. Il tutto verrebbe quindi posticipato alla metà di giugno. La Lega Calcio ha confermato l’intenzione dei club di ricominciare, prima con gli allenamenti e poi con le partite, e dunque di portare a termine il campionato.

Premesso che le nostre sono solo ipotesi e che la deadline è stata spostata al 2 agosto, l’intenzione generale è quella di tornare in campo a giugno, che sia prima (difficile) o seconda metà del mese (più probabile). Perché il 2 agosto? E’ stata la UEFA a fissare il termine ultimo per permettere poi di concludere anche le coppe europee. C’è un’altra certezza in tutto questo marasma. Servirebbe un tour de force, con turni infrasettimanali, per far sì che la stagione possa avere dei verdetti. Riprendendo, infatti, a giocare a metà giugno resterebbero da giocare dodici giornate, più quattro recuperi relativi al venticinquesimo turno. Un mese e mezzo di fuoco che rischierebbe di compromettere l’integrità fisica degli atleti, esposti ad un rischio maggiore di infortuni ma anche di contagio. Ci sarebbero anche altre problematiche da risolvere, come quella relativa agli stadi in cui giocare. Gravina aveva lanciato un’idea a tal proposito, quella di giocare solo al Centro-Sud, nelle zone meno colpite dal Coronavirus. Altro aspetto fondamentale sarebbe il monitoraggio continuo di calciatori, allenatori e di tutti gli addetti ai lavori. Il giudice supremo, in ogni caso, rimarrebbe il Coronavirus. Le prime settimane di maggio saranno essenziali per capire come evolve la situazione. Già da più parti si è detto che se i contagi dovessero proliferare si provvederebbe a chiudere nuovamente tutto, con buona pace anche del calcio italiano che sarebbe destinato allo stop definitivo. Ma, la speranza è che tutto ciò non accada perché vorrebbe dire che il virus è “sotto controllo” e che il calcio tornerà ad allietare i tanti appassionati, per regalare momenti di svago dopo mesi difficilissimi per tutti. Torniamo a ribadire che le nostre sono ipotesi e che azzardare un calendario in questo momento è avventato ma vogliamo comunque provare a vedere come si delineerebbe il finale di stagione in Serie A, prendendo come data di inizio il weekend del 20-21 giugno. Ecco il CALENDARIO.

27ª GIORNATA (20-21 GIUGNO)

Genoa – Parma

Verona – Napoli

Bologna – Juventus

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Lecce – Milan

Fiorentina – Brescia

Atalanta – Lazio

Inter – Sassuolo

Roma – Sampdoria

28ª GIORNATA (24 GIUGNO)

Lazio – Fiorentina

Brescia – Genoa

Sampdoria – Bologna

Juventus – Lecce

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Napoli – Spal

Cagliari – Torino

Milan – Roma

Parma – Inter

29ª GIORNATA (27-28 GIUGNO)

Fiorentina – Sassuolo

Torino – Lazio

Genoa – Juventus

Spal – Milan

Bologna – Cagliari

Atalanta – Napoli

Verona – Parma

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Inter – Brescia

30ª GIORNATA (1 LUGLIO)

Cagliari – Atalanta

Napoli – Roma

Juventus – Torino

Sassuolo – Lecce

Parma – Fiorentina

Brescia – Verona

Sampdoria – Spal

Inter – Bologna

Lazio – Milan

Udinese – Genoa

31ª GIORNATA (4-5 LUGLIO)

Torino – Brescia

Fiorentina – Cagliari

Verona – Inter

Milan – Juventus

Lecce – Lazio

Genoa – Napoli

Roma – Parma

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Spal – Udinese

RECUPERI 25ª GIORNATA (8 LUGLIO)

Verona – Cagliari

Atalanta – Sassuolo

Inter – Sampdoria

Torino – Parma

32ª GIORNATA (11-12 LUGLIO)

Juventus – Atalanta

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

Cagliari – Lecce

Napoli – Milan

Brescia – Roma

Udinese – Sampdoria

Lazio – Sassuolo

Genoa – Spal

Inter – Torino

33ª GIORNATA (15 LUGLIO)

Atalanta – Brescia

Sampdoria – Cagliari

Lecce – Fiorentina

Torino – Genoa

Roma – Verona

Spal – Inter

Sassuolo – Juventus

Udinese – Lazio

Bologna – Napoli

Milan – Parma

34ª GIORNATA (18-19 LUGLIO)

Verona – Atalanta

Milan – Bologna

Roma – Inter

Juventus – Lazio

Genoa – Lecce

Parma – Sampdoria

Cagliari – Sassuolo

Brescia – Spal

Fiorentina – Torino

Napoli – Udinese

35ª GIORNATA (22 LUGLIO)

Atalanta – Bologna

Lecce – Brescia

Lazio – Cagliari

Inter – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Torino – Verona

Udinese – Juventus

Sassuolo – Milan

Parma – Napoli

Spal – Roma

36ª GIORNATA (25-26 LUGLIO)

Milan – Atalanta

Roma – Fiorentina

Genoa – Inter

Verona – Lazio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Juventus – Sampdoria

Napoli – Sassuolo

Spal – Torino

Cagliari – Udinese

37ª GIORNATA (29 LUGLIO)

Parma – Atalanta

Fiorentina – Bologna

Lazio – Brescia

Sassuolo – Genoa

Cagliari – Juventus

Udinese – Lecce

Sampdoria – Milan

Inter – Napoli

Torino – Roma

Verona – Spal

38ª GIORNATA (1-2 AGOSTO)

Milan – Cagliari

Spal – Fiorentina

Genoa – Verona

Atalanta – Inter

Napoli – Lazio

Lecce – Parma

Juventus – Roma

Brescia – Sampdoria

Bologna – Torino

Sassuolo – Udinese