Spal-Milan 1-2, tensione sotto la doccia. Il presidente biancazzurro: “via Di Biagio, pronti Di Carlo-Baldini”

Lo scatto che può valere l’Europa. Il Milan torna pienamente in corsa per le zone importanti della classifica dopo il colpo allo stadio Paolo Mazza. Niente da fare per la Spal, la corsa per la salvezza si complica terribilmente, la stagione sembra ormai compromessa. Finisce sul risultato di 1-2 al termine di una partita veramente rocambolesca. Episodio commovente alla vigilia del match, l’allenatore Stefano Pioli in conferenza stampa scoppia in lacrime e lancia bordate: “alla Fiorentina ero abituato ad allenare calciatori del calibro di Badelj, Eysseric, Gil Dias, Crtistoforo e Vitor Hugo. Adesso il passo indietro è stato evidente, è davvero difficile vedere in campo Kessie, Leao, Calhanoglu, Castillejo e Biglia. In estate avevo richiesto Cionek ma la dirigenza mi ha confermato che sarebbe stata un’operazione troppo onerosa per le casse del club. Devo accontentarmi dei calciatori a disposizione”.

Inizia la partita e passa solo un giro d’orologio. La Spal passa in vantaggio. Il marcatore è proprio lui. Cionek. Calcio d’angolo per i padroni di casa, i tifosi dalla curva lanciano tanti dollari, il portiere Donnarumma si distrae e prova a raccoglierli. Parte il cross e dalle retrovie arriva il difensore polacco che vola in cielo. La porta è libera e per lui è un gioco da ragazzi portare in vantaggio la Spal. Il Milan non riesce ad indovinare un passaggio (non è una novità), Biglia è protagonista di uno scatto, ma solo per prendere la borraccia a bordocampo. Paquetà invece per prendere uno specchietto ed aggiustarsi il cerchietto per i capelli. Pioli è veramente sconsolato e non riesce a prendere le contromisure. Poi il colpo di genio, al rientro negli spogliatoi per l’intervallo. Il discorso è da vero motivatore: “ragazzi”, urla l’allenatore. “Dobbiamo ribaltare ad ogni costo il risultato, altrimenti vi lascio da soli sotto la doccia con Kessie. Anzi, chiamo anche Seedorf, Thuram ed Ibarbo”.

Il Milan rientra in campo con il sangue agli occhi riesce a ribaltare in poco tempo il risultato. Quello più scosso dalla ‘minaccia’ dell’allenatore è Calabria che realizza una doppietta che lancia gli ospiti. “Sono abituato al peperoncino, so cosa si prova”, la rivelazione del terzino rossonero al termine del match. Il risultato non cambia più, finisce sul risultato di 1-2.

Ma la notizia più importante va registrata qualche minuto dopo il fischio finale. Contattato telefonicamente da CalcioWeb, il presidente della Spal ha annunciato una clamorosa decisione. “Ho deciso di esonerare Gigi Di Biagio. E’ già pronto il nome del sostituto. Anzi dei sostituti. Ho contattato Delio Rossi, ma la trattativa è saltata perchè Ljajic ha rifiutato il trasferimento alla Spal. Per questo motivo ho deciso di affidare la panchina alla coppia Di Carlo-Silvio Baldini, ho già parlato con Carrarese e Vicenza, hanno già deciso di liberare i rispettivi allenatori. La stagione ormai è compromessa, siamo quasi in B. Mi accontenterò di vedere almeno qualche calcio in culo”.

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.