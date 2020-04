Un talento al giorno, Bogdan Lednev: l’ucraino che sembra Griezmann, mortifero sui calci piazzati

Di proprietà della Dinamo Kiev (fucina di talenti tra i quali Shevchenko), Bogdan Lednev, dopo qualche anno di apprendistato allo Zorya, sembra pronto per il grande salto. Classe 1998, è stato inserito dalla UEFA tra i 50 talenti da seguire nel 2020. Un centrocampista, anzi un fantasista. Dotato di grande tecnica, Lednev è esploso nello Zorya, squadra in cui si trova in prestito. Con la Dinamo Kiev ha giocato una grandissima Youth League, sei gol e un assist. Mancino vellutato, che lo porta ad essere abilissimo sui calci piazzati. Nella stagione in Ucraina, prima dello stop, ha realizzato 11 gol. Forte fisicamente, rapido e capace di agire in più ruoli del reparto offensivo. Passa con naturalezza dal fare il trequartista alla mezzala offensiva fino all’esterno di un tridente. Come detto, è molto bravo a calciare le punizioni. Cinque gol su battuta diretta nella stagione 2019-2020. Ha segnato anche una rete in Europa League, contro l’Espanyol. C’è chi rivede in lui qualche movenza di Griezmann, con un ruolo leggermente più arretrato. In Nazionale maggiore non ha ancora debuttato, ma il ct Shevchenko lo segue con molta attenzione. E anche i grandi club europei (e italiani) gli hanno messo gli occhi addosso.