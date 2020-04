Gresko e le peripezie con l’Inter: “Quel 6 maggio rischiò di prenderle, lo salvò la polizia…”

E’ il passatempo di calciatori, e vip in generale, in tempi di quarantena: la diretta Instagram. Protagonisti anche i due ex calciatori dell’Inter Nicola Ventola e Lele Adani. Il primo ha risposto a qualche domanda del secondo, rivelando alcuni retroscena di quando era in nerazzurro

In particolare, il ‘tragico’ giorno dopo il 5 maggio e i rischi dell’ex compagno Gresko: “Il 6 maggio – riporta fcinter1908 -il giorno dopo il famoso 5 maggio, se ne andò a fare shopping in centro a Milano. L’ha salvato la polizia, altrimenti le prendeva. Ma come si fa a fare shopping il sei maggio?”.

Poi l’attenzione si sposta sui veterani della squadra: “Rompiscatole? All’Inter ce n’erano tre: Seedorf, Di Biagio e Materazzi. Di Biagio, in particolare, quando sbagliava dava sempre la colpa a te. Mi ricordo poi quando arrivai, nel 1998-1999, che era l’ultimo anno di Bergomi. Quante me ne diceva, mi massacrava… Ma non riuscivo a capire. Venivo da una buona famiglia ma ero giovane. Non siamo pronti a vent’anni per avere tutto quel successo, arrivo all’Inter prime cinque partite, cinque gol: 3 in Champions League. Non capisci più niente”.