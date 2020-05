“Andavo in giro con un bozzo nei pantaloni, mi diedero il Viagra”: lo scherzo dei compagni all’ex attaccante

Carlton Cole non ha avuto una carriera come si prospettava all’inizio. L’attaccante, attualmente svincolato dopo una vita passata al West Ham, ha guadagnato anche la Nazionale inglese. A convocarlo fu Fabio Capello, ma anche con la maglia dei Tre Leoni fece poco. Ma una delle chiamate dell’Inghilterra gli rimarrà particolarmente impressa. Colpa del viagra. A raccontare uno scherzo dei compagni Defoe, Rooney e Wright-Philips è stato lo stesso Carlton Cole, nel suo podcast ‘Footballers Guide to Football’. I tre lo costrinsero con l’inganno a prendere una pasticca di Viagra, convincendolo che fossero vitamine. Defoe ha spiegato i motivi della scelta della vittima della bravata: “Carlton era sempre contento e sorridente, quindi abbiamo pensato che se dovevamo fare uno scherzo a qualcuno, sarebbe stato perfetto farlo a lui. E ha preso la pasticca perchè pensava ‘oh, grande, vitamine, mi fanno bene’”.

Poi i tre burloni rivelarono il tutto a Cole: “Io stavo morendo dalle risate, era divertentissimo. E quando lo abbiamo detto a Carlton non potete immaginare che faccia ha fatto. Anche perchè non poteva proprio farci nulla, io gliel’ho detto: ‘dovrai conviverci per qualche ora, amico mio’”. Cole arrivò al campo di allenamento con un’erezione, sperando che nessuno se ne accorgesse: “Andavo in giro con un bozzo nei pantaloni, ma ero il più veloce di tutti i calciatori in campo”.