“Aneurisma, grave l’ex Atalanta”, il dramma nel mondo del calcio [NOME e DETTAGLI]

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di un giovane calciatore. “Aneurisma, grave l’ex Primavera Rinaldi”, è questo il titolo de L’Eco di Bergamo in prima pagina. E’ il dramma di Andrea Rinaldi. L’ex Primavera dell’Atalanta classe 2000, ora in forza al Legnano è stato colpito probabilmente da un aneurisma cerebrale ed adesso sarebbe in gravi condizioni. Il calciatore si è sentito male nella giornata di venerdì nella sua casa di Cermenate. Le condizioni sono apparse subito delicate ed è stato trasferito d’emergenza all’ospedale di Circolo di Varese, dov’è ricoverato in rianimazione. La situazione sembra molto seria. Dopo aver giocato con la Primavera dell’Atalanta era stato in prestito all’Imolese in Serie C e da quest’anno è al Legnano in Serie D.