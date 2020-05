“Buffon in allenamento parava senza tuffarsi, solo in 4 riuscivano a segnargli”: l’aneddoto di Balzaretti

“Con Buffon ho giocato due anni. Il primo in A, quando lui era infortunato e lo sostituiva Abbiati, e il secondo in B, oltre al periodo insieme in Nazionale. In 6-7 anni, penso che non si sia mai tuffato durante gli allenamenti. Alla Juventus gli facevano gol Del Piero, Nedved, Trezeguet e, quando prendeva la porta forte, Ibrahimovic. Fine. La cosa simpatica, che poi è un tipo molto giocoso, è che prima che calciavi già ti diceva ‘Neanche mi tuffo!’. Tu andavi per caricare il tiro come a dire ‘Adesso spacco la porta e gli faccio gol’ e non avevi neanche la soddisfazione di farlo buttare a terra”. A raccontarlo, a Dazn, è l’ex terzino bianconero, ma anche di Palermo e Roma tra le altre, Federico Balzaretti.