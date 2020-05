Bollettino Coronavirus, numeri ancora positivi: ecco quando la pandemia può concludersi

BOLLETTINO CORONAVIRUS – E’ stato appena pubblicato il consueto bollettino valido per l’emergenza Coronavirus, ecco la situazione nel dettaglio che riguarda l’Italia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 70 morti, 3.503 guariti e appena 593 nuovi casi su 75.894 tamponi. Appena lo 0,7% dei tamponi effettuati (oggi il numero più alto di sempre in Italia, nuovo record!) è risultato positivo ai test. Nella sola Lombardia ci sono stati 382 nuovi casi e 20 morti: resta la Regione di gran lunga più colpita d’Italia, ma i numeri sono in netto calo anche qui. Non ci sono stati casi, invece, in Calabria, Sardegna, Umbria e Basilicata. Gli ospedali stanno continuando a svuotarsi rapidamente in tutt’Italia, la pandemia è ormai agli sgoccioli: con questi ritmi, a metà Giugno non avremo più persone ammalate, come riporta anche MeteoWeb.

Il bilancio dell’Italia aggiornato ad oggi:

231.732 contagiati



33.142 morti

150.604 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 47.986. Questi pazienti sono così suddivisi:

7.379 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 489 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 40.118 in isolamento domiciliare (84%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 16 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 350 in meno, per un totale di 366 ricoveri in meno.